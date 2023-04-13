«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» интересуются Кефреном Тюрамом из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Footmercato.

По информации источника, в трансфере 22-летнего полузащитника заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Ранее сообщалось, что за него готов побороться «Ньюкасл».

Тюрам выступает за «Ниццу» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. 24 марта полузащитник дебютировал за основную сборную Франции в матче против Нидерландов (4:0).