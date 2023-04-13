Главич назвал Головина лучшим российским футболистом
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич назвал Александра Головина лучшим российским футболистом на данный момент.
«В детстве моим любимым российским футболистом был Юрий Жирков. Мне очень нравилось, как он играл, это был великолепный футболист, очень выносливый, быстрый. Топ-игрок. Сейчас лучший российский футболист — Александр Головин. Это очень талантливый и умный игрок. Думаю, Александр сможет заиграть в топ-клубе Европы. Он уже давно там выступает, у него есть опыт и все необходимые качества», — приводит слова Главичича «РБ Спорт».
Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Головин провел 28 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
7
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|
8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|
9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
12
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|
13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
17
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|- : -
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|- : -
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|- : -
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|18
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|23
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2