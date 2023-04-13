Главич назвал Головина лучшим российским футболистом

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич назвал Александра Головина лучшим российским футболистом на данный момент.

«В детстве моим любимым российским футболистом был Юрий Жирков. Мне очень нравилось, как он играл, это был великолепный футболист, очень выносливый, быстрый. Топ-игрок. Сейчас лучший российский футболист — Александр Головин. Это очень талантливый и умный игрок. Думаю, Александр сможет заиграть в топ-клубе Европы. Он уже давно там выступает, у него есть опыт и все необходимые качества», — приводит слова Главичича «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Головин провел 28 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро.