«Ньюкасл» интересуется Кефреном Тюрамом из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам попал в сферу интересов «Ньюкасла», утверждает The Athletic.

В 22-летнем французе заинтересован главный скаут «сорок» Стив Никсон.

Тюрам выступает за «Ниццу» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах за клуб, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. 24 марта полузащитник дебютировал за основную сборную Франции в матче против Нидерландов (4:0).