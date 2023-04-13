Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года

Time включил нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в число самых влиятельных людей в 2023 году.

Кроме того, из спортсменов в рейтинг попали польская теннисистка Ига Свентек, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и игрок в американский футбол Патрик Махоумс (США).

Сборная Аргентины с Месси обыграла Францию, за которую выступает Мбаппе, в финале ЧМ-2022 в Катаре (3:3, пенальти 4:2). Аргентинца признали лучшим игроком мундиаля, а француз стал лучшим бомбардиром турнира.