Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года
Time включил нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в число самых влиятельных людей в 2023 году.
Кроме того, из спортсменов в рейтинг попали польская теннисистка Ига Свентек, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и игрок в американский футбол Патрик Махоумс (США).
Сборная Аргентины с Месси обыграла Францию, за которую выступает Мбаппе, в финале ЧМ-2022 в Катаре (3:3, пенальти 4:2). Аргентинца признали лучшим игроком мундиаля, а француз стал лучшим бомбардиром турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
7
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|
8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|
9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
12
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|
13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
17
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|- : -
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|- : -
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|- : -
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|18
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|23
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2
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