«Лион» вдвое снизил запрашиваемую цену за Пакета
Полузащитник «Лиона» Лукас Пакете все еще может покинуть клуб этим летом.
По информации Mirror, менеджер клуба по подбору персонала Бруно Шейру заявил, что сейчас необходимо сократить игровой состав. По слухам, первоначально «Лион» требовал около 60 миллионов фунтов стерлингов, но теперь снизил цену вдвое — до 30 миллионов фунтов.
Ранее стало известно, что в «Арсенале» отказались от покупки 24-летнего игрока.
В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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17
|Клермон Фут
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|0
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18
|Тулуза
|0
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19
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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Тулуза – Ницца
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|16:00
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Анже – Нант
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|7.08
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Ланс – Брест
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|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
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|16:00
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Монпелье – Труа
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