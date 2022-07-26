Агент Головина: «Саша находится в полной боевой готовности и ждет матчей Лиги чемпионов!»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке игрока к старту сезона.

«Подготовка к сезону идет по плану. Саша очень усердно готовится к первым матчам. У него все замечательно складывается. Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждет матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции. Думаю, что они пройдут квалификацию в Лигу чемпионов. Но в любом случае, как уже сказал спортивный директор клуба, Головин остается в «Монако»!» — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.