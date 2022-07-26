Агент Головина: «Саша находится в полной боевой готовности и ждет матчей Лиги чемпионов!»
Агент Головина рассказал о подготовке игрока к старту сезона
Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке игрока к старту сезона.
«Подготовка к сезону идет по плану. Саша очень усердно готовится к первым матчам. У него все замечательно складывается. Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждет матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции. Думаю, что они пройдут квалификацию в Лигу чемпионов. Но в любом случае, как уже сказал спортивный директор клуба, Головин остается в «Монако»!» — сказал Клюев «СЭ».
В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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14
|Анже
|0
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|0
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15
|Труа
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|0
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|0
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|0
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16
|Лорьян
|0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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