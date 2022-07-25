«Бордо» получил разрешение сыграть во втором дивизионе Франции

Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNSOF) вынес решение по делу «Бордо». Клубу разрешено участвовать во втором по силе дивизионе страны. Теперь необходимо, что федерация футбола Франции утвердила это решение.

Как сообщает L'Equipe, CNSOF убедили финансовые гарантии «Бордо», который на прошлой неделе заключил мировое соглашение с кредиторами, что позволит иметь положительный денежный поток до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 «Бордо» вылетел из лиги 1. Клуб не смог пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня команду перевели в третью по силе лигу страны. Руководство «жирондинцев» подало апелляцию, но она была отклонена, поэтому клуб оспорил решение в вышестоящей инстанции — CNSOF.