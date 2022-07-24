В «Арсенале» отказались от покупки Пакета

Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

«Мне очень нравится Пакета, я его большой фанат с давних пор. Но на сегодняшний день реальность такова, что нет даже разговора о его подписании. У нас много игроков на этой позиции, вот и все. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Эду TNT Sports Brasil.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов продать 24-летнего бразильца за 65 млн евро и бонусы.

В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.