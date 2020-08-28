«Лион» разгромил «Дижон», Депай сделал хет-трик

«Лион» выиграл у «Дижона» (4:1) в матче второго тура чемпионата Франции.

В составе победителей хет-трик сделал Мемфис Депай. Два мяча он забил с пенальти. Также в свои ворота забил Весли Лотоа. У «Дижона» гол в активе Орельена Шайдлера.

«Лион» набрал три очка и на данный момент занимает второе место. Матч команды в первом туре против «Монпелье» был перенесен и состоится 15 сентября. У «Дижона» два поражения, ноль очков и 19-е место.

В следующем туре «Дижон» примет «Брест», а «Лион» на выезде сыграет с «Бордо».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Лион» — «Дижон» — 4:1 (3:1)

Голы: Шайдлер, 14 (0:1). Депай, 39 — с пенальти (1:1). Лотоа, 45 — в свои ворота (2:1). Депай, 45+1 (3:1). Депай, 66 — с пенальти (4:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 71), Марсал (Аннерсен, 79), Какере, Гимарайнс, Депай (Шерки, 70), Дембеле, Корне (Бард, 79), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 66).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Амальфитано (Чала, 71), Ндонг, Марье (Добре, 71), Эбимбе, Шуйар (Саммаритано, 55), Шайдлер (Филипп, 79).

Предупреждения: Нгуямса, 38. Саммаритано, 65. Депай, 68. Дембеле, 80. Марселу, 90.

Судья: Мийо.

28 августа. Лион. Стадион «Люмьер».