«Лион» расторг контракт с защитником Марсело за порчу воздуха в раздевалке

«Лион» расторг контракт с защитником Марсело, потому что он портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже» в матче второго тура чемпионата Франции (0:3),15 августа, сообщает Sports.fr.

По информации источника, у 34-летнего бразильца начался метеоризм в раздевалке после встречи. Вдобавок защитник смеялся над товарищами по команде, несмотря на то что забил в проигранной игре в свои ворота.

Отмечается, что Жуниньо Пернамбукано, занимавший должность спортивного директора французского клуба, пришел в ярость и отстранил Марсело за неподобающее поведение.

Напомним, что в заявлении о расторжении контракта с защитником «Лион» указал, что решение было принято единогласно и основывалось на «неподобающем поведении игрока в раздевалке».

При этом бразилец заявил, что информация о его уходе из клуба не соответствует действительности.

28 января Марсело перешел в из «Лиона» в «Бордо». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 22 матчах чемпионата Франции и забил три мяча.