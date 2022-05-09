«Лион» продвинулся в переговорах по контракту с Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо близок к возвращению в «Лион». Французский клуб продвинулся в переговорах с 27-летним хавбеком, сообщает Bild.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает после окончания сезона, а руководство клуба не готово удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту.

Интерес к хавбеку ранее проявляли английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.