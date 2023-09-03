«Ницца» на своем поле обыграла «Страсбур»

«Ницца» дома одержала победу над «Страсбуром» в матче 4 тура французской лиги 1 — 2:0.

На 45-й минуте счет открыл Юсеф Аталь. На 75-й минуте преимущество хозяев удвоил Терем Моффи.

«Ницца» набрала 6 очков и поднялась на седьмое место в лиге 1. «Страсбур» с тем же количеством баллов идет на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Ницца» 17 сентября сыграет в гостях с «ПСЖ». «Страсбур» в этот же день на своем поле примет «Монпелье».