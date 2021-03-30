Президент «Лиона» заявил, что клуб готов к возможному уходу Депая

Капитан «Лиона» Мемфис Депай намерен сменить команду в конце сезона. Вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего голландца считается «Барселона», где работает главным тренером его соотечественник Роналд Куман.

«Не скажу ни одного плохого слова в сторону Депая, — приводит слова президента «Лиона» Жана-Мишеля Олас Marca. — Любое его решение приму с уважением. Если уйдет в больший клуб, чем «Лион», он будет прав. Он хорошо проявлял себя в роли капитана. В последние годы мы помогли Мемфису вернуться на уровень 2014 года, когда он заявил о себе».

Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Депай провел 29 матчей в лиге 1, забив 14 голов.