Тальяфико покинет «Аякс» по окончании сезона

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико уйдет из клуба по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний аргентинец хочет сменить команду в летнее трансферное окно. У футболиста есть предложения от трех европейских клубов.

Ранее сообщалось, что сам игрок рассчитывает на переход в «Барселону».

В сезоне-2021/22 Тальяфико забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 27 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.