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Сегодня, 08:38

Защитник «Фейеноорда» Маласиа подпишет четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, 22-летний нидерландец согласовал условия личного контракта с манчестерским клубом.

Отмечается, что соглашение защитника с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

На выходных Маласиа пройдет медицинское обследование для клуба.

Ранее сообщалось, что манкунианцы договорились с роттердамским клубом о приобретении Маласиа за 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал пять результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.

Источник: https://theathletic.com/news/tyrell-malacia-manchester-united-transfer/axr0AXG0Tl6T/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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