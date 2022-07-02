Защитник «Фейеноорда» Маласиа подпишет четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, 22-летний нидерландец согласовал условия личного контракта с манчестерским клубом.

Отмечается, что соглашение защитника с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

На выходных Маласиа пройдет медицинское обследование для клуба.

Ранее сообщалось, что манкунианцы договорились с роттердамским клубом о приобретении Маласиа за 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал пять результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.