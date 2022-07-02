«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Белотти
«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Андреа Белотти, информирует RMC Sport. Ранее сообщалось, что форвард покинул «Торино».
По информации источника, Белотти рассматривает трехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро. Также сообщается, что итальянский форвард согласен с условиями соглашения.
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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