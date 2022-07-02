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Сегодня, 16:50

«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Белотти

Алексей Еремин
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«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Андреа Белотти, информирует RMC Sport. Ранее сообщалось, что форвард покинул «Торино».

По информации источника, Белотти рассматривает трехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро. Также сообщается, что итальянский форвард согласен с условиями соглашения.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/monaco-set-to-sign-andrea-belotti/
Андреа Белотти
Футбол
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