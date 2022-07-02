«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Белотти

«Монако» близок к подписанию контракта с нападающим Андреа Белотти, информирует RMC Sport. Ранее сообщалось, что форвард покинул «Торино».

По информации источника, Белотти рассматривает трехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро. Также сообщается, что итальянский форвард согласен с условиями соглашения.