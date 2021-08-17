«Лион» отказался от кандидатуры Кюрзава из-за высокой зарплаты

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава находился в сфере интересов «Лиона». Однако клуб свернул переговоры, так как не был готов платить 28-летнему французу те же 6 миллионов евро, что он получает в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

Теперь главной трансферной целью «Лиона» стал защитник «Челси» Эмерсон.

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.