Полузащитник «Фрайбурга» перешел в «Ренн»
17:55
Полузащитник Батист Сантамария стал игроком «Ренна», сообщает пресс-служба французского клуба.
«Ренн» выкупил у «Фрайбурга» права на футболиста. Контракт с хавбеком рассчитан на четыре сезона.
В прошлом сезоне 26-летний француз провел в бундеслиге 30 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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