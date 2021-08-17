Полузащитник «Фрайбурга» перешел в «Ренн»

Полузащитник Батист Сантамария стал игроком «Ренна», сообщает пресс-служба французского клуба.

«Ренн» выкупил у «Фрайбурга» права на футболиста. Контракт с хавбеком рассчитан на четыре сезона.

В прошлом сезоне 26-летний француз провел в бундеслиге 30 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.