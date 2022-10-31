Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:24

Главный тренер «Монако» доволен игрой Головина в матче с «Анже»

Филипп Клеман оценил игру Головина в матче с «Анже»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил игру российского полузащитника Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0). Игрок отметился забитым мячом.

«Я также доволен его выступлением. Он уже пробовал этот удар в этом сезоне, и у него есть все необходимое для того, чтобы забивать такие мячи. Я надеюсь, что он запишет на свой счет много таких голов, потому что у него есть все необходимые качества для этого!» — приводит слова Клемана сайт «Монако».

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» с 24 очка занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.

Источник: https://www.asmonaco.com/philippe-clement-notre-domination-a-ete-recompensee/
Александр Головин
ФК Монако
Филипп Клеман
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Ляказетта помог «Лиону» победить «Лилль»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 1 : 2
30.10 22:45
Лион – Лилль
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости