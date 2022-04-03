Гол Тете помог «Лиону» победить «Анже»

«Лион» победил «Анже» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Анже» отличились Матиас Перейра Лаж и Софьян Буфаль. У «Лиона» дубль оформил Мусса Дембеле, а Тете забил победный гол.

«Лион» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Анже» 32 очка и 14-я позиция.