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Сегодня, 19:57

Гол Тете помог «Лиону» победить «Анже»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Лион» победил «Анже» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Анже» отличились Матиас Перейра Лаж и Софьян Буфаль. У «Лиона» дубль оформил Мусса Дембеле, а Тете забил победный гол.

«Лион» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Анже» 32 очка и 14-я позиция.

Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 18:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:2
Анже
Голы
Дембеле, 26 (1:0), Перейра Лаж, 50 (1:1), Дембеле, 52 (2:1), Буфаль, 59 (2:2), Тете, 80 (3:2)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон (Энрике, 70) Люкеба Густо Боатенг (Кадевере, 69) Ауар Лукас Пакета Февр Тиагу Мендес Ндомбеле (Тете, 78) Дембеле
Анже
Мандреа Думбья Эбосс Траоре Менди Мангани Фюльжини (Унаи, 74) Капель (Шо, 74) Перейра Лаж (Бамба, 90+2) Буфаль (Нинга, 84) Баокен (Яколиш, 83)
Предупреждения
Энрике 85’  -  Думбья 90+2’
Судьи
Ваттеллье (Франция)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Футбол
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ФК Лион
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Франции: «Монако» выиграл у «Метца», «ПСЖ» — «Лорьян» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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2.04 18:00
Ницца – Ренн
 1 : 1
2.04 20:00
Лилль – Бордо
 0 : 0
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 1 : 0
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 2 : 3
3.04 16:00
Метц – Монако
 1 : 2
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 1 : 2
3.04 16:00
Сент-Этьен – Марсель
 2 : 4
3.04 16:00
Труа – Реймс
 1 : 0
3.04 18:05
Лион – Анже
 3 : 2
3.04 21:45
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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