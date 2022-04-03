Гол Тете помог «Лиону» победить «Анже»
«Лион» победил «Анже» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3:2.
В составе «Анже» отличились Матиас Перейра Лаж и Софьян Буфаль. У «Лиона» дубль оформил Мусса Дембеле, а Тете забил победный гол.
«Лион» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Анже» 32 очка и 14-я позиция.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
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|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
8
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
9
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|30
|6
|9
|15
|31-55
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|
20
|Бордо
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|4
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|38-70
|23
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|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|1 : 1
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|0 : 0
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|2 : 3
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|1 : 2
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|1 : 2
|3.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|2 : 4
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|1 : 0
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|3 : 2
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7
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