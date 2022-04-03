«Монако» в гостях победил «Метц», Головин провел почти полный матч

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«Метц» принимал «Монако» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и провел на поле 87 минут.

«Монако» набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Метц» идет в зоне вылета: 19-е место, 23 очка.