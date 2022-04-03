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«Монако» в гостях победил «Метц», Головин провел почти полный матч

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. «Метц» — «Монако» — 1:2.
Фото AFP

«Метц» принимал «Монако» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и провел на поле 87 минут.

«Монако» набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Метц» идет в зоне вылета: 19-е место, 23 очка.

Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:2
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 46 (0:1), Амаду, 62 (1:1), Боаду, 72 (1:2)
Метц
Кайар Жемерсон Кана-Бийик (Яде, 83) Бронн Канде (Ниакате, 84) Н`Дорам (Нгюетт, 83) Амаду Делен Булая (Сарр, 68) Де Превиль Ламкель Зе (Мафута, 60)
Монако
Нюбель Кайю Энрике Дисаси Бадиашиле Агилар Вандерсон (Жан Лукас, 82) Головин (Марипан, 87) Фофана Тшуамени Мартинш (Боаду, 46) Бен-Йеддер
Судьи
Бризар (Франция)
Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:3
Нант
Голы
Блас, 43 (0:1), Кауи, 58 (1:1), Чиривелья, 62 (1:2), Абдул Самед, 63 (2:2), Коло Муани, 67 (2:3)
Клермон Фут
Джоко Н`Симба (Биллонг, 83) Ожье Сейду Зедадка Кауи (Бертомье, 76) Маньин Абдул Самед Аллевина Байо Доссу (Кьей, 84)
Нант
Лафон Аппиа Жиротто Кастеллетто Мерлен Чиривелья Сиприен Блас Фабиу да Силва (Перейра де Са, 85) Кулибали (Коршья, 86) Коло Муани (Жеббель, 70)
Предупреждения
Абдул Самед 30’, Ожье 34’, Маньин 43’, Зедадка 88’, Сейду 90’  -  Жиротто 35’
Удаления
Абдул Самед 72’
Судьи
Лесаж (Франция)
Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:2
Брест
Голы
Сатриано, 69 (0:1), Онора, 79 (0:2), Саванье, 90 (1:2)
Монпелье
Омлин Сако Эстев Самбия (Джоаккини, 83) Суке Шотар (Леруа, 64) Ферри Мавидиди (Макуана, 84) Саванье Молле (Вахи, 73) Жермен (Делайе, 83)
Брест
Бизот Брассье Дюверн Шардонне Эрелль Фоссюрье Дель Кастильо (Агуме, 90) Лан Белькебла Онора Сатриано (Мунье, 84)
Предупреждения
Мавидиди 32’, Сако 33’  -  Сатриано 7’, Эрелль 30’, Шардонне 66’, Брассье 90’
Судьи
Батта (Франция)
Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
2:4
Марсель
Голы
Буанга, 9 (1:0), Пайет, 45 (1:1), Колодзейчак, 60 (1:2), Дьенг, 68 (1:3), Харит, 73 (1:4), Гурна-Дуат, 86 (2:4)
Сент-Этьен
Бернардони Над Мангала (Сако, 81) Колодзейчак Юссуф (Аушиш, 65) Камара Гурна-Дуат Тиуб (Габриэл Силва, 87) Буанга Будебуз (Enzo Crivelli, 65) Норден (Мукуди, 81)
Марсель
Пау Лопес Чалета-Цар Камара Салиба Пайет (Гей, 80) Колашинац (Дженгиз Юндер, 46) Ронжье Гендузи (Лирола, 87) Жерсон Дьенг (Бакамбю, 69) Харит (Таргаллин, 87)
Предупреждения
Мангала 45’, Тиуб 77’  -  Таргаллин 88’
Судьи
Делерю (Франция)
Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:0
Реймс
Голы
Рипар, 90 (1:0)
Труа
Гальон Конте (Коне, 83) Сальмье Рами (Палмер-Браун, 30, Рипар, 83) Бьянкон Каборе Куаме Тардье Шавалерен Дингоме (Тугар, 60) Мотиба (Бальде, 60)
Реймс
Райкович Конан Абдельхамид Фас Бузи Флип (Каюсте, 59) Матусива Лопи Фокет Хорнби (Локо, 66) ван Берген (Мбюкю, 60)
Предупреждения
Палмер-Браун 74’  -  Абдельхамид 9’, Матусива 35’, Бузи 80’
Удаления
Матусива 54’ (вторая ж.к)
Судьи
Бюке (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Сочи
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П2

24%

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ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Александр Головин
ФК Марсель
ФК Метц
ФК Монако
ФК Сент-Этьен
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 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
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5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
8
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
9
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
10
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
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 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
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 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
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Страсбур – Ланс
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3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
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