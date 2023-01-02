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Сегодня, 20:52

«Лилль» и «Реймс» сыграли вничью в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лилль» дома сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 32-й минуте игры счет открыл игрок хозяев поля Жонатан Давид, а на 79-й Йенс Каюсте сравнял.

«Лилль» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 30 очков. «Реймс» находится на 11-й строчке (21 очко).

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 19:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:1
Реймс
ФК Лилль
ФК Реймс
0
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
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1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
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Страсбур – Труа
 2 : 3
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 1 : 1
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Монпелье – Марсель
 - : -
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 - : -
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Реймс

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