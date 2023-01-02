«Лилль» и «Реймс» сыграли вничью в матче лиги 1

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«Лилль» дома сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 32-й минуте игры счет открыл игрок хозяев поля Жонатан Давид, а на 79-й Йенс Каюсте сравнял.

«Лилль» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 30 очков. «Реймс» находится на 11-й строчке (21 очко).