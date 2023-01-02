«Труа» на выезде обыграл «Страсбур» в матче лиги 1

«Труа» на выезде обыграл «Страсбур» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Рено Рипар, Рони Лопеш и Ксавье Шавалерен. За проигравшую команду забили Абиб Диалло и Исмаэль Дукуре.

«Труа» занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 18 очков в 17 матчах. «Страсбур» находится на 19-й строчке (11 очков).