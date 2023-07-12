«Лилль» представил форму на новый сезон
«Лилль» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Экипировка будет традиционно красного цвета.
«Тонкий и геометрический, культовый красный наплечник «Лилля» снова на домашней футболке сезона-2023/24», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В прошлом сезоне «Лилль» занял 5-е место в чемпионате Франции и получил путевку в Лигу конференций.
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|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0-0
|0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
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|13.08
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Страсбур – Лион
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