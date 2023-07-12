«Лилль» представил форму на новый сезон

«Лилль» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Экипировка будет традиционно красного цвета.

«Тонкий и геометрический, культовый красный наплечник «Лилля» снова на домашней футболке сезона-2023/24», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне «Лилль» занял 5-е место в чемпионате Франции и получил путевку в Лигу конференций.