«Атлетико» может подписать Верратти — игрок не против сменить обстановку
«Атлетико» всерьез настроен оформить переход полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Marca.
По данным источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер испанцев Диего Симеоне. Отмечается, что хавбек не против сменить обстановку.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Верратти за 80 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 30-летний итальянец провел 29 матчей в лиге 1 и не отметился результативными действиями.
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
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|0
|0
|0-0
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5
|Лилль
|0
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|0-0
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6
|Монако
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|0-0
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7
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8
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|0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Метц
|0
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|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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