«Атлетико» может подписать Верратти — игрок не против сменить обстановку

«Атлетико» всерьез настроен оформить переход полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Marca.

По данным источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер испанцев Диего Симеоне. Отмечается, что хавбек не против сменить обстановку.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Верратти за 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 30-летний итальянец провел 29 матчей в лиге 1 и не отметился результативными действиями.