«Лилль» подпишет Бен Арфа на замену Языджи, который перейдет в ЦСКА

Полузащитник Атем Бен Арфа станет игроком «Лилля». По информации L'?quipe, стороны согласовали контракт, но игроку необходимо пройти медицинское обследование.

34-летний француз с лета без команды. Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в конце 2020 года. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.

По информации источника, «Лилль» рассматривает Бен Арфа в качестве замены Юсуфу Языджи, который вот-вот перейдет в ЦСКА на правах аренды.