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Сегодня, 02:20

«Лилль» подпишет Бен Арфа на замену Языджи, который перейдет в ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Атем Бен Арфа.
Фото Instagram

Полузащитник Атем Бен Арфа станет игроком «Лилля». По информации L'?quipe, стороны согласовали контракт, но игроку необходимо пройти медицинское обследование.

34-летний француз с лета без команды. Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в конце 2020 года. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.

По информации источника, «Лилль» рассматривает Бен Арфа в качестве замены Юсуфу Языджи, который вот-вот перейдет в ЦСКА на правах аренды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Футбол
ФК Лилль
Атем Бен Арфа
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 40-18 47
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
5
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
6
 Ланс 20 8 6 6 34-28 30
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 20 6 7 7 26-31 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 19 2 6 11 17-40 12
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38 тур
14.01 23:00
Ницца – Нант
 2 : 1
15.01 19:00
Сент-Этьен – Ланс
 - : -
15.01 23:00
ПСЖ – Брест
 - : -
16.01 15:00
Ренн – Бордо
 - : -
16.01 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
16.01 17:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.01 17:00
Реймс – Метц
 - : -
16.01 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
16.01 19:05
Труа – Лион
 - : -
16.01 22:45
Марсель – Лилль
 - : -
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Лилль

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Людовик Айорк

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
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Тежи Саванье

Монпелье

 6
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
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Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

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Марсель

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