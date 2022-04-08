«Лилль» намерен расторгнуть контракт с Бен Арфа

«Лилль» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Хатемом Бен Арфа. Игрок уже отстранен от работы с первой командой, сообщает RMC Sport.

Ранее у 35-летнего футболиста случился конфликт с главным тренером команды Жосленом Гурвеннеком. Футболист предъявил тренеру претензии, связанные со «слишком осторожным» стилем игры «Лилля».

Напомним, что Бен Арфа стал игроком «Лилля» в январе, подписав контракт с командой до конца сезона. До этого он с лета находился без клуба.

В этом сезоне он успел провести 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 1 голевую передачу.