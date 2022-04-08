Дракслер пропустит минимум месяц из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прооперирован по поводу повреждения мениска правого колена, сообщает L'Equipe. Его возвращение к тренировкам ожидается через 30-45 дней.

В текущем сезоне Юлиан Дракслер принял участие в 18 матчах французской лиги 1, проведя на поле суммарно 541 минуту. На счету немецкого полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 28-летний немец недоволен своим положением во французском клубе и количеством игрового времени, которое он получает.