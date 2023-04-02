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Сегодня, 12:50

Месси ждет предложение от «Барселоны». Футболист готов к возвращению

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону», сообщает журналист Гастон Эдуль.

По информации источника, Месси готов вернуться в «Барселону», если клуб сделает ему предложение, аргентинец мечтает вернуться на «Камп Ноу».

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Бывший вратарь сборной США заявил, что Месси скоро переберется в МЛС
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 0 : 1
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
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2.04 16:00
Нант – Реймс
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Тежи Саванье

Монпелье

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