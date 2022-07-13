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Сегодня, 13:57

«Лилль» купил нападающего «Клермона» Байо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лилль» объявил о покупке нападающего «Клермона» Мохамеда Байо.

24-летний гвинеец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2026.

По данным портала Transfermarkt.com, «Лилль» заплатил за форварда 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Байо забил 14 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Клермон».

Источник: https://www.losc.fr/node/110356
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