«Лилль» купил нападающего «Клермона» Байо
«Лилль» объявил о покупке нападающего «Клермона» Мохамеда Байо.
24-летний гвинеец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2026.
По данным портала Transfermarkt.com, «Лилль» заплатил за форварда 14 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Байо забил 14 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Клермон».
Источник: https://www.losc.fr/node/110356
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