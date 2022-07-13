Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма принял решение сменить игровой номер. 23-летний итальянец теперь будет играть под номером 99 в чемпионате Франции. Ранее он выступал под номером 50.

С сезона-2022/23 в лиге 1 разрешено использовать номера с 1 по 99. Ранее были ограничения разрешающие полевым игрокам использовать числа до 30-го, а также 40 и 50 для вратарей.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 24 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча.

Num?ro 17 pour Vitinha au PSG ! Gigi Donnarumma laisse le 50 et prend le num?ro 99 ??? pic.twitter.com/O5NIYuG5vY — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 12, 2022

Также стало известно, что новичок «ПСЖ» Витинья будет выступать за парижскую команду под номером 17.