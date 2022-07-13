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Сегодня, 03:18

Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джанлуиджи Доннарумма (справа).
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма принял решение сменить игровой номер. 23-летний итальянец теперь будет играть под номером 99 в чемпионате Франции. Ранее он выступал под номером 50.

С сезона-2022/23 в лиге 1 разрешено использовать номера с 1 по 99. Ранее были ограничения разрешающие полевым игрокам использовать числа до 30-го, а также 40 и 50 для вратарей.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 24 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча.

Также стало известно, что новичок «ПСЖ» Витинья будет выступать за парижскую команду под номером 17.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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