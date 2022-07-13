Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма принял решение сменить игровой номер. 23-летний итальянец теперь будет играть под номером 99 в чемпионате Франции. Ранее он выступал под номером 50.
С сезона-2022/23 в лиге 1 разрешено использовать номера с 1 по 99. Ранее были ограничения разрешающие полевым игрокам использовать числа до 30-го, а также 40 и 50 для вратарей.
В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 24 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча.
Также стало известно, что новичок «ПСЖ» Витинья будет выступать за парижскую команду под номером 17.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
|0
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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