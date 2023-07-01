L'Equipe: «ПСЖ» завершил подписание защитника «Баварии» Эрнандеса
«ПСЖ» завершил подписание французского защитника Люка Эрнандеса из «Баварии», сообщает L'Equipe.
По данным источника, парижане заплатили около 48-50 миллионов евро за 27-летнего игрока.
Эрнандес выступает за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Источник: L'Equipe
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16
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17
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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Ренн – Метц
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