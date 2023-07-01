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Сегодня, 17:52

L'Equipe: «ПСЖ» завершил подписание защитника «Баварии» Эрнандеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» завершил подписание французского защитника Люка Эрнандеса из «Баварии», сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане заплатили около 48-50 миллионов евро за 27-летнего игрока.

Эрнандес выступает за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: L'Equipe
Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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