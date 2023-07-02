«ПСЖ» в ближайшее время оформит сделку по переходу Ли Кан Ина

«ПСЖ» в ближайшее время подпишет контракт с корейским полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, стороны согласовали условия перехода. 22-летний хавбек уже прошел медицинское обследование.

Ли Кан Ин выступает за «Мальорку» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.