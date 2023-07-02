Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:10

«ПСЖ» в ближайшее время оформит сделку по переходу Ли Кан Ина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» в ближайшее время подпишет контракт с корейским полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, стороны согласовали условия перехода. 22-летний хавбек уже прошел медицинское обследование.

Ли Кан Ин выступает за «Мальорку» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Мальорка
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам
Служба безопасности отменила фан-встречи Трусовой и Валиевой. Что случилось в «Лужниках»?
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

L'Equipe: «ПСЖ» завершил подписание защитника «Баварии» Эрнандеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости