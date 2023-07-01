«Страсбур» объявит о назначении Виейры на этих выходных

Патрик Виейра станет новым главным тренером «Страсбура» в самое ближайшее время, сообщает BBC.

По информации издания, 47-летний специалист подпишет трехлетний контракт, сделка должна быть завершена в эти выходные.

Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он тренировал с лета 2021 года до отставки в марте 2023-го.

Также специалист работал в «Ницце», «Нью-Йорк Сити» и системе «Манчестер Сити».