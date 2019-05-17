Леонарду Жардим отметил, что руководство поддерживает "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена", информирует официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 18 мая, начало – в 22.00 (мск).

– Фабрегас принял участие в двух последних тренировках. Это важный игрок, он приносит пользу команде. Сеск не играл 4-5 недель, после такого сложно провести матч целиком. В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несем ответственность за происходящее.

Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. "Амьен" хорошо обороняется, их игроки очень организованы. Я на постоянной основе общаюсь с Олегом Петровым и руководством клуба. Они с нами и поддерживают команду, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.

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