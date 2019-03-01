Леандро Паредес: "ПСЖ" может сделать что-то великое в этой Лиге чемпионов"

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес в интервью клубной пресс-службы высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт парижан.

– Хочу продолжать совершенствоваться каждый день. Я играю с великими игроками, хочу продолжать упорно трудиться, чтобы достичь их уровня и оправдать ожидания моих товарищей по команде и всей команде.

Чувствую себя очень хорошо в этой команде, и я думаю, что мы можем сделать что-то великое в этом году в Лиге чемпионов. В первом матче против "Манчестер Юнайтед" мы показали качественный футбол, мы играли как команда, и я думаю, что мы находимся на правильном пути, – приводит слова Ди Марии пресс-служба "ПСЖ".

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