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«Ланс» обыграл «Лилль», матч прерывался из-за беспорядков на трибунах

20:25
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«Ланс» победил «Лилль» (1:0) в матче шестого тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 74-й минуте забил польский нападающий Пшемыслав Франковски. «Ланс» обыграл «Лилль» дома впервые с 2006 года.

Начало второго тайма было отложено из-за массовой стычки фанатов. В перерыве фанаты «Ланс» попытались прорваться на трибуну с фанами «Лилля». В итоге порядок был восстановлен, и игра возобновилась.

«Ланс» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Лилля», который в прошлом сезоне стал чемпионом, пять очков и 13-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Ланс» — «Лилль» — 1:0 (0:0)

Гол: Франковски, 74.

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина, Какюта (Каюзак, 86), Фофана, Клаусс (Мачадо, 85), Дукуре, Франковски, Сотока, Калимуэндо (Саид, 72).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Гудмундссон, 78), Ботман, Андре, Шека (Онана, 78), Гомеш (Веа, 62), Бурак Йылмаз, Иконе (Юсуф Языджи, 78), Давид.

Предупреждения: Мандава, 22. Лека, 57. Сотока, 88. Зеки Челик, 90+3.

Судья: Мийо.

18 сентября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис»

Ланс — Лилль

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Основные источники исследования

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Тоттенхэм
Челси

П2

32%

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ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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