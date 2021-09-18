«Ланс» обыграл «Лилль», матч прерывался из-за беспорядков на трибунах
«Ланс» победил «Лилль» (1:0) в матче шестого тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 74-й минуте забил польский нападающий Пшемыслав Франковски. «Ланс» обыграл «Лилль» дома впервые с 2006 года.
Начало второго тайма было отложено из-за массовой стычки фанатов. В перерыве фанаты «Ланс» попытались прорваться на трибуну с фанами «Лилля». В итоге порядок был восстановлен, и игра возобновилась.
«Ланс» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Лилля», который в прошлом сезоне стал чемпионом, пять очков и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
6-й тур
«Ланс» — «Лилль» — 1:0 (0:0)
Гол: Франковски, 74.
«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина, Какюта (Каюзак, 86), Фофана, Клаусс (Мачадо, 85), Дукуре, Франковски, Сотока, Калимуэндо (Саид, 72).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Гудмундссон, 78), Ботман, Андре, Шека (Онана, 78), Гомеш (Веа, 62), Бурак Йылмаз, Иконе (Юсуф Языджи, 78), Давид.
Предупреждения: Мандава, 22. Лека, 57. Сотока, 88. Зеки Челик, 90+3.
Судья: Мийо.
18 сентября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю