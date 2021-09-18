В перерыве матча шестого тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» фанаты хозяев выбежали на поле. Они подбежали к сектору с фанами «Лилля» и вступили в стычку ними.

The half-time confrontation between Lens and Lille fans — the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ — Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021

Из-за этого начало второго тайма было задержано. Для наведения порядка на стадионе в помощь к стюардам ввели полицию.

Игра возобновилась через полчаса. Рядом с трибунами по всему периметру расположились полицейские. Болельщиков «Ланса» предупредили, что если инцидент повторится, то матч будет прекращен.

Adeptos do Lens invadiram o campo no intervalo do jogo para irem confrontar os adeptos do Lille. pic.twitter.com/8hRS3cbSFV — B24 (@B24PT) September 18, 2021

Ранее во Франции из-за выбежавших на поле фанатов не был доигран матч «Ницца» — «Марсель». «Ницца» была лишена одного очка и еще одного условно, а сам матч будет переигран.