Нападающий «Реймса» Экитике перешел в «ПСЖ»
Нападающий «Реймса» Юго Экитике перешел в «ПСЖ», сообщает сайт парижского клуба.
«ПСЖ» взял игрока в аренду до конца сезона с опцией выкупа следующим летом.
Ранее появлялась информация, что парижане заплатят за переход 20-летнего футболиста 35 миллионов евро с учетом бонусов.
В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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2
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3
|Монако
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|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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|0
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|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
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|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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