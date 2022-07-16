Нападающий «Реймса» Экитике перешел в «ПСЖ»

Нападающий «Реймса» Юго Экитике перешел в «ПСЖ», сообщает сайт парижского клуба.

«ПСЖ» взял игрока в аренду до конца сезона с опцией выкупа следующим летом.

Ранее появлялась информация, что парижане заплатят за переход 20-летнего футболиста 35 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.