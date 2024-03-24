Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:41

Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе перед Евро-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» объявит о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что объявление трансфера точно не состоится до того момента, пока мадридцы и парижане играют в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Transfer News Live со ссылкой на L'Equipe утверждал, что зарплата Мбаппе в «Реале» может составить 2,5-3 миллиона евро в месяц до уплаты налога.

16 марта Sport.es сообщил, что «ПСЖ» попросил 25-летнего форварда не объявлять об уходе из команды до конца четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 игр, забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
7
9
Читайте также
Валерий Карпин отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»
Рахмон провел телефонный разговор с Путиным и осудил теракт в Подмосковье
«Это вам, братья. Это от наших сердец». 45 тысяч сербов пришли на матч «Црвены Звезды» с «Зенитом», чтобы спеть «Катюшу» и поддержать Россию после трагедии в «Крокус Сити»
Разыскиваемая братом после теракта в «Крокусе» женщина найдена мертвой
Forbes заявил об уничтожении российскими БПЛА лучшего оружия ВСУ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024»
Плюс Мбаппе, Эндрик и Дэйвис. Летом Анчелотти предстоит снова менять «Реал»?
Карамбе прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»
Мбаппе — об Олимпиаде: «Если мне не разрешат сыграть, то я сделаю то, что мне скажут»
Фигу — о совете Мбаппе: «Мне посчастливилось перейти в «Реал». Желаю Килиану быть счастливым»
Тренер «Монпелье»: «Мне плевать на уход Мбаппе из «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапорта: «Холанн? «Барселоне» не нужны большие игроки, которые могут помешать гармонии в клубе»
Новости
RSS RSS
Все новости