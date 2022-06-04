«ПСЖ» рассматривает возможность приглашения Моуринью на пост главного тренера

Жозе Моуринью попал в число претендентов на пост главного тренера «ПСЖ». Однако пока французский клуб не выходил на переговоры с португальским специалистом, сообщает The Telegraph.

«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 — первый розыгрыш турнира.

Таким образом, португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках — в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Также он стал первым тренером в истории, который выигрывал еврокубковые турниры с четырьмя разными командами — («Порту», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Рома»).

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.