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Сегодня, 18:14

«Монако» предложит Белотти контракт до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» хочет подписать нападающего Андреа Белотти. Клуб готов предложить 28-летнему итальянцу контракт до 2025 года, сообщает Foot Mercato.

Ранее появилась информация, что Белотти не станет продлевать контракт с «Торино», который истекает 30 июня 2022 года.

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Милане», однако переговоры с миланским клубом проходят сложно.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Андреа Белотти
ФК Милан
ФК Монако
ФК Торино
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