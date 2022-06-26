«Монако» предложит Белотти контракт до 2025 года
«Монако» хочет подписать нападающего Андреа Белотти. Клуб готов предложить 28-летнему итальянцу контракт до 2025 года, сообщает Foot Mercato.
Ранее появилась информация, что Белотти не станет продлевать контракт с «Торино», который истекает 30 июня 2022 года.
Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Милане», однако переговоры с миланским клубом проходят сложно.
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
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