«Монако» предложит Белотти контракт до 2025 года

«Монако» хочет подписать нападающего Андреа Белотти. Клуб готов предложить 28-летнему итальянцу контракт до 2025 года, сообщает Foot Mercato.

Ранее появилась информация, что Белотти не станет продлевать контракт с «Торино», который истекает 30 июня 2022 года.

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Милане», однако переговоры с миланским клубом проходят сложно.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.