Кристоф Дюгарри: "Депай, сейчас ты не достоин играть даже за "Лион", а говоришь о топ-клубах"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. По его мнению, голландец в данный момент не достоин играть за французский клуб.

– Прежде чем претендовать на переход в большой клуб, будь достойным! – цитирует RMC Дюгарри. – Депай, ты не достоин играть за "Лион" в данный момент. Бери пример с Денайера, Лопеща и Дюбуа, которые отдали всех себя в игре с "Барселоной". Они далеко не звезды, а ты звезда, но не сделал свою работу.

Напомним, в январе Депай заявил, что хочет перейти в один из топ-клубов Европы.

Мемфис Депай: "Я хочу перейти в такую команду, как "Реал", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" или "Бавария"