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Криштиану Роналду забил с пенальти в товарищеском матче сборной звезд Эр-Рияда против «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в товарищеском матче сборной звезд Эр-Рияда против французского «ПСЖ».

На 34-й минуте встречи 37-летний португалец реализовал пенальти и сравнял счет — 1:1.

Отметим, что первый гол в этой встрече забил аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Игра проходит на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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