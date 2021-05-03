Ковач: «Первоначальной целью «Монако» было попасть в топ-4, мы добились этого»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:3).

«Мы явно разочарованы поражением, но мои игроки старались. Думаю, у нас были лучшие шансы, мы упустили этот успех. У нас была возможность забить третий гол. Но мы все еще на одно очко впереди.

Как я уже говорил, первоначальной целью было попасть в топ-4. Мы добились этого. Я никогда не говорил и не заглядовался на чемпионство, только на подиум. «ПСЖ» и «Лилль» будут бороться за победу в чемпионате», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал красные карточки Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона», а также Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббелю из «Монако».

За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» с 70 очками идет следом.