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Ковач прокомментировал потасовку игроков после матча «Монако» — «Лион»

03:13
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал потасовку футболистов в конце матча 35-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:3).

— В этом не было необходимости. Моя роль как тренера — защищать молодых игроков, поэтому я не виню их, — приводит слова Ковача официальный сайт клуба. - Они будут учиться на своих ошибках, это часть их обучения. Это молодые игроки. Они поймут, что должны сохранять спокойствие. Но мы им поможем, потому что они нам понадобятся в будущем.

— Собираетесь ли вы успокоить своих игроков на этой неделе?

Совершенно верно. Мы должны сохранить спокойствие и успокоить их. Мы проиграли игру, но должны оставаться такими же, как при победе, так и при поражении. Мы должны начать все сначала и держать голову высоко. У нас нет причин для паники.

После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал красные карточки Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона», а также Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель из «Монако».

За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» с 70 очками идет следом.

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