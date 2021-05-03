Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал потасовку футболистов в конце матча 35-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:3).

— В этом не было необходимости. Моя роль как тренера — защищать молодых игроков, поэтому я не виню их, — приводит слова Ковача официальный сайт клуба. - Они будут учиться на своих ошибках, э то часть их обучения. Это молодые игроки. Они поймут, что должны сохранять спокойствие. Но мы им поможем, потому что они нам понадобятся в будущем.

— Собираетесь ли вы успокоить своих игроков на этой неделе?

— Совершенно верно. Мы должны сохранить спокойствие и успокоить их. Мы проиграли игру, но должны оставаться такими же, как при победе, так и при поражении. Мы должны начать все сначала и держать голову высоко. У нас нет причин для паники.

После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал красные карточки Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона», а также Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель из «Монако».

За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» с 70 очками идет следом.