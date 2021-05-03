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Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин накормил бездомных мигрантов в Париже

12:29

Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин помог нуждающимся на северной окраине Парижа.

21-летний футболист в районе Порт-де-ла-Шапель раздавал еду бездомным мигрантам.

Завтра, 4 мая, парижане сыграют в «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече «ПСЖ» проиграл «горожанам» со счетом 1:2.

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