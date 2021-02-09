Ковач доволен составом «Монако» и хочет дать возможность сыграть всем футболистам

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля». Игра с клубом лиги 2 состоится 10 февраля.

«Мне нравится формат Кубка Франции, это возможность для любительских клубов сыграть против профессиональных, — цитирует официальный сайт «Монако» Ковача. — Но нам нужно адаптироваться и сейчас сосредоточиться на матче с «Греноблем», который будет серьезным соперником.

Нам повезло, что у нас хорошая команда и качественная скамейка запасных. Мы хотим дать возможность сыграть каждому. Нам повезло, что у нас отличные профессионалы, которые хорошо работают в течение недели.