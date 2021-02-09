Федерация футбола Франции расследует ситуацию с интимным видео Салиба

Федерация футбола Франции откроет расследование по поводу публикации интимного видео защитника Вильяма Салиба, сообщает 8 февраля RMC Sport. Футболист принадлежит «Арсеналу» и на правах аренды играет за «Ниццу».

По данным источника, в федерации считают, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом. Ранее в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад. На ролике футболист стоит в куртке сборной Франции и улыбается, наблюдая за тем, как его партнер занимается самоудовлетворением.

19-летний футболист пришел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.