Эррера не верит, что Месси перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал возможный переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Месси, Неймар и Мбаппе в одном клубе? Не представляю, как в таком случае будет работать финансовый фэйр-плей. Я уважаю «Барселону», их тренера и Месси поэтому не хочу лезть в это дело», — цитирует Эрреру Get Spanish Football News.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» готовы купить 33-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.